مولودية الجزائر تُنعش آمالها القارية بفوز ثمين أمام الهلال السوداني

أحيت مولودية الجزائر آمالها في بلوغ ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، عقب الفوز المهم المحقق اليوم الجمعة، أمام الهلال السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في اللقاء الذي احتضنه ملعب عمار علي بالدويرة، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ودخل “العميد” المباراة بعزيمة واضحة، ونجح في افتتاح باب التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 14، بعد عمل فردي مميز من صانع الألعاب فرحات زين الدين، الذي توغل داخل منطقة العمليات، راوغ حارس الهلال، قبل أن يقدّم كرة على طبق لـ مسلم أناتوف، الذي لم يتردد في إيداعها الشباك، مفجرًا فرحة الأنصار.

وواصلت المولودية ضغطها، لتُعزّز تقدمها في الدقيقة 44، إثر كرة طويلة من الجناح بوخلدة من وسط الميدان نحو فرحات، الذي راوغ بذكاء في الرواق الأيسر، ثم سدد كرة مقوّسة قوية استقرت في المرمى، منهياً الشوط الأول بتقدم مستحق لأصحاب الأرض.

في الشوط الثاني، تراجع مردود المولودية نسبيًا، ما سمح للهلال بالعودة في النتيجة بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77، لتعرف الدقائق الأخيرة ضغطًا متزايدًا من الضيوف، غير أن أشبال العميد حافظوا على التقدم حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، ارتقت مولودية الجزائر إلى المركز الثاني مؤقتا، في المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر الهلال صاحب الـ8 نقاط، فيما يحتل صن داونز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، و سانت إيلوا لوبوبو رابعاً بأربع نقاط.

في انتظار نتيجة المواجهة المرتقبة بعد غدا الأحد بين سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، لحساب الجولة ذاتها.

وحتى الآن، حققت المولودية فوزين أمام سانت إيلوا لوبوبو والهلال، وتعادلًا داخل الديار أمام صن داونز، مقابل هزيمتين خارج القواعد أمام الهلال وسانت إيلوا لوبوبو، مع تبقّي مواجهة حاسمة في الجولة السادسة والأخيرة أمام صن داونز، السبت المقبل، ستحدد بشكل كبير مصير “العميد” في المنافسة القارية.