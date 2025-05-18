مولودية الجزائر.. ثابتي يغيب عن مواجهة سطيف

كشفت إدارة فريق مولودية الجزائر عن المستجدات الحالية الصحية لمتوسط ميدان الفريق العربي ثابتي وزميله زكرياء دراوي قبل المواجهة الهامة امام وفاق سطيف.

وقالت إدارة الفريق أن العربي ثابتي يعاني من إصابة عضلية، التي ستبعده رسميا عن المشاركة في المباراة المقبلة أمام فريق وفاق سطيف، كما أشار الطاقم الطبي إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهلي خاص، في انتظار استأنافه التدريبات في قادم المواعيد.

فيما أكدت الإدارة أن اللاعب زكرياء دراوي لا يزال يعاني من ألام على مستوى الركبة، و سيخضع لعلاج وراحة وتامة، التي ستكون إجبارية لتفادي أي تطورات و مضاعفات.

وفي الأخير، أوضحت الإدارة أن الطاقم الطبي للفريق يسهر على متابعة حالة اللاعبين بشكل يومي، و بالتنسيق الكامل مع الطاقم الفني.