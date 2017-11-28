مولودية الجزائر سَيدة الداربيات

تسيطر مولودية الجزائر على الداربيات العاصمية أمام الغريم التقليدي إتحاد العاصمة منذ الإستقلال.

وستكون المباراة التي ستجمع عشية اليوم الثلاثاء بين الفريقين المباراة رقم 103 في تاريخ المواجهات بينهما.

ويتفوق “العميد” على غريمه التقليدي سوسطارة، بـ39 فوزا، بينما فاز الإتحاد في الداربيات في 27 مباراة.

بينما انتهت 36 مباراة بالتعادل بين الغريمين.

وتلعب مباراة اليوم المتأخرة من الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى

ويعود أول داربي بين الغريمين، إلى موسم 1962/1963، والذي فاز فيه إتحاد العاصمة بهدفين مقابل هدف.

وفي ذات الموسم توجت سوسطارة بأول لقب في تاريخ الجزائر المستقلة.