مولودية الجزائر في سطيف لتحضير مباراة عين مليلة

غادرت تشكيلة مولودية الجزائر، ظهر اليوم الأحد، مدينة بجاية، متجهة نحوى سطيف، أين ستخوض تربصا مصغرا، تحضيرا لمباراة جمعية عين مليلة.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن تشكيلة الفريق، بقيت في بجاية، بعد تعادلها في مباراة أمس السبت، أمام المولودية المحلية، بنتيجة 1-1.

وأجرى رفقاء القائد عبد الرحمان حشود، حصة الإسترجاع صبيحة اليوم ببجاية، قبل أن يتنقلو بعد الظهيرة، إلى مدينة سطيف.

وكما تم الكشف عنه في وقت سابق، فإن أشبال المدرب عادل عمروش، سيجرون تربصا قصيرا بسطيف تحضيرا لمباراتهم المقبلة أمام جمعية عين مليلة.

يذكر أن مباراة جمعية عين مليلة، أمام مولودية الجزائر، والمبرمجة يوم الأربعاء المقبل، تدخل ضمن الجولة الـ15 من المحترف الأول.