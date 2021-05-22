مولودية الجزائر في مهمة صعبة بالمغرب

يخوض فريق مولودية الجزائر اليوم السبت، مباراة العودة من الدور الربع نهائي لرابطة الأبطال، في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

وبعد التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب بملعب “5 جويلية”، يتواجد العميد أمام حتمية العودة بالفوز من المغرب، لضمان تأهله للمربع الذهبي.

ورغم العزيمة الكبيرة التي تحذوهم، يدرك أشبال المدرب نبيل نغيز، مدى صعوبة المهمة التي تنتظرهم أمام الوداد البيضاوي على ملعب هذا الأخير.

يذكر أن الوداد البيضاوي يستضيف مولودية الجزائر، أمسية اليوم السبت، على ملعب “محمد الخامس”، انطلاقا من الساعة الخامسة.