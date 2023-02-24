مولودية الجزائر قد تشارك في البطولة العربية!

كشفت مصادر مطلعة لـ “موقع النهار” بأن الاتحاد العربي لكرة القدم، يرغب في توجيه الدعوة لفريق مولودية الجزائر، من أجل المشاركة في منافسة كأس العرب للأندية لنسخة 2023.

وأشارت نفس المصادر، بأن مسؤولي الهيئة العربية، يرغبون في مشاركة العميد، بالنظر إلى شعبيته الكبيرة وجماهيره الشغوفة، وهي الأصداء التي وصلت مسامع مسؤولي النادي العاصمي.

وفي حال دعوة المولودية ستكون الجزائر، ممثلة بـ 3 أندية في النسخة المقبلة التي أطلق عليها اسم ” كأس الملك سلمان للأندية” بعدما تلقى كل من شباب بلوزداد وشبيبة الساورة دعوة رسمية للمشاركة، حسب ذات المصادر.

ويذكر أن البطولة التي ستشهد مشاركة 37 فريقا عربيا، ستنطلق بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية الصيف المقبل في السعودية.