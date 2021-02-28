مولودية الجزائر لم تذق طعم الانتصار منذ 43 يوم !

يُواصل نادي مولودية الجزائر تحقيق النتائج السلبية فوق أرضية ميدانه أو حتى خارجها في الفترة الأخيرة.

مولودية الجزائر تعرض للإنهزام داخل الديار أمام شبيبة القبائل بنتيجة 2-1 وهو ما أثار غضب “الشناوة”.

وبلغة الأرقام، فإن مولودية الجزائر لم يذق طعم الانتصار منذ 16 جانفي الماضي عندما فاز على “وفاق سطيف” بنتيجة 1-0.

العميد بعدها، لعب 7 مباريات في مختلف المنافسات ولم يحقق الانتصار، فقد تعادل في 4 مناسبات وانهزم في 3.

كما أن الفريق حقق انتصار وحيد في آخر 10 مباريات، فقبل الفوز أمام سطيف، كان قد خسر أمام الصفاقسي وتعادل أمام مولودية وهران.

هذه النتائج جعلت المولودية تتراجع في سلم الترتيب وتبتعد عن أندية المقدمة في موسم “المئوية”.