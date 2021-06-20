مولودية الجزائر.. هذه هي آخر تطورات رباعي الملهى !

إستأنف اللاعب ميلود ربيعي التدريبات مع الفريق الأول لمولودية الجزائر عشية اليوم الأحد حسب ما كشف عنه الحساب الرسمي للنادي العاصمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

حساب العميد أكد أن ابن ولاية تلمسان باشر التدريبات مع الفريق الأول لأول مرة منذ توقيفه رفقة الثلاثي الآخر عدادي علاتي وكذا بن ساحة بسبب حادثة الملهى الليلي.

ونشر الفريق العاصمي بيانا جاء فيه:”شرشور، مراد و 10 عناصر من الرديف رفقة ربيعي يتدربون مع الفريق الأول”، هذا في حين لم يُشير البيان الى اي مُعطيات جديدة تتعلق بالثلاثي الآخر ولو أن حسب مصادرنا الخاصة مزال توفيق عدادي متواجدا بولاية وهران.