مولودية الجزائر والسياربي والحمراوة والساورة ينضمون إلى الداعمين لـ “سوسطارة”

انضم عدد كبير من الأندية الجزائرية إلى الداعمين لفريق إتحاد العاصمة الذي يتعرض إلى حملة شرسة قبل موعد مواجهة نهضة بركان.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد ومولودية وهران وشبيبة الساورة، كذلك عن التضامن التام مع النادي العاصمي، متفقين على جملة “السيادة قبل كل شيء”.

وقالت إدارة شبيبة الساورة المنافس المغربي أصبح يستعمل الأساليب البعيدة كل البعد عن الأخلاقيات و المبادئ التي تقوم على أساسها لعبة كرة القدم منذ حلول بمطار هواري بومدين.

كما قالت إدارة “السياربي” في بيان لها، اليوم “على الرغم من منافسنا يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس الجزائر، يعلن شباب بلوزداد عن تضامنه التام مع نادي اتحاد العاصمة” كما اضاف “ككل نادي جزائري سيبقى في الصفوف الأولى للدفاع عن القضايا الوطنية”.

وقبل دقائق فقط، إنظم نادي مولودية الجزائر إلى قافلة الداعمين للقضية التي أصبحت وطنية حيث قال الفريق في بيان له “مساندتنا مطلقة للنادي الجار على محاولات الزج به في متاهات سياسية”.