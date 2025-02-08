مولودية الجزائر و شباب بلوزداد وجها لوجه للظفر بأول ألقاب الموسم

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، إلى مباراة كأس السوبر، بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، في مواجهة كلاسيكية تحمل الكثير من الندية والتاريخ بين اثنين من أكبر الأندية الجزائرية.

والتي سيحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، بداية من الساعة الخامسة مساءً. و تحت إدارة الحكم، بن براهم لحلو.

يدخل الفريقان هذه المباراة بطموح التتويج بأول ألقاب الموسم الكروي الجاري.

حيث يسعى حامل لقب الرابطة المحترفة، الموسم المنقضي، والبطل الشتوي، مولودية الجزائر، على رد الاعتبار لخسارتي نهائي الكأس الموسم الماضي، و مواجهة الذهاب هذا الموسم في البطولة.

لتحقيق اللقب الرابع في المنافسة، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر نادٍ إحرازا للقب.

فيما يسعى حامل لقب كأس الجزائر، شباب بلوزداد، تأكيد تفوقه أمام غريمه مولودية الجزائر. في آخر مواجهتين. مستفيدًا من استقرار تشكيلته وعودته القوية في البطولة وخبرة المدرب الجديد، راموفيتش.

ومن المنتظر، أن تشهد مواجهة السوبر، تكافؤًا من الطرفين. وانضباطا تكتيكيا كبيرا. لكن التفاصيل الصغيرة من شأنها حسم اللقاء.