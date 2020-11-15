مولودية الجزائر يباشر استعداداته لسفرية البنين

الرياضة
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مولودية الجزائر يباشر استعداداته لسفرية البنين
بقلم كريم تيغرمت

باشرت إدارة فريق مولودية الجزائر استعداداتها لسفرية البنين، تحسبا لمواجهة نادي بافلز، ضمن الدور التصفوي الأول لرابطة أبطال إفريقيا.

وكشف إدارة مولودية الجزائر، عبر الحساب الرسمي للفريق، أ، جميع اللاعبين والطاقمين الفني، والإداري، خضعو للتلقيح ضد الحمى، تحسبا لسفرية البنين.

وسيشد فريق مولودية الجزائر الرحال إلى البنين يوم 26 نوفمبر الجاري، بطائرة خاصة، لمواجهة نادي بالفلز البينيني، ضمن الدور التصفوي الأول، لرابطة أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب في البنين، يوم 29 نوفمبر الجاري، على أن تجرى مباراة العودة بالجزائر، بتاريخ 6 ديسمبر المقبل.


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