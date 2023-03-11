مولودية الجزائر يتعادل وديا أمام وفاق سطيف 

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف بالتعادل التي جرت في إطار تحضيرات الفريقين للتحديات المقبلة.

و لم تعرف المباراة الجديد كثيرا سوى التغييرات الكثيرة لكل من المدربين خاصة من جانب وفاق سطيف الذي يدرّبه بلال دزيري، حتى يتعرّف على تشكيلته بشكل أفضل.

وجرت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بمركز الفندقة والإطعام بعين البنيان.

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