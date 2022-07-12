مولودية الجزائر يتعاقد رسميا مع عبد اللاوي

أمضى الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي رسميا في فريق مولودية الجزائر بعقد لمدة موسمين قادما من نادي الاتفاق السعودي.

وأمضى عبد اللاوي عقدا اليوم بحضور الرئيس الحاج رجم بمقر الفريق بالعاصمة.

وكان عبد اللاوي قد قام بتجربة في البطولة السعودية رفقة الاتفاق إلى جانب الاحتراف في فريق سيون السويسري. كما دافع سابقا على ألوان إتحاد العاصمة.

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