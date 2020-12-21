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مولودية الجزائر يتعرف على موعد مواجهة الصفاقسي

الرياضة
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مولودية الجزائر يتعرف على موعد مواجهة الصفاقسي
بقلم كريم.تيغرمت

كشف فريق مولودية الجزائر عن موعد المباراة التي ستجمعهم بنادي الصفاقسي التونسي، ضمن الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال.

ونشر التطبيق الرسمي للعميد، أنه تم اختيار يوم الإثنين 28 ديسمبر، كموعد لإجراء هذه المباراة، على الساعة الـ20:45.

وتتوقع إدارة المولودية، وصول بعثة النادي التونسي إلى الجزائر، يوم السبت المقبل، على أن تخوض حصة تدريبية بأرضية ملعب “5 جويلية” يوم الأحد، في نفس توقيت المباراة.

يذكر أن مولودية الجزائر، تستضيف النادي الصفاقسي التونسي، بملعب “5 جويلية”، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال، على أن تلعب مباراة العودة بتونس.


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