مولودية الجزائر يجدّد عقد الحارس رمضان إلى غاية 2030

أعلنت إدارة مولودية الجزائر عن تجديد عقد حارسها عبد اللطيف رمضان إلى غاية صيف 2030، ليواصل ابن النادي مشواره مع “العميد” لأربعة مواسم إضافية.

ويأتي قرار التجديد في إطار سياسة الإدارة الرامية إلى الحفاظ على ركائز الفريق، بعد المستويات المميزة التي قدمها الحارس خلال المواسم الأخيرة، والتي ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية للنادي.

ومن المنتظر أن ينضم رمضان إلى تدريبات الفريق الجارية بمركز زرالدة، حيث يواصل الطاقم الفني تحضيراته للموسم الكروي الجديد، وسط طموحات كبيرة للحفاظ على لقب البطولة ومواصلة التألق محليًا وقاريًا.

ويؤكد تمديد عقد عبد اللطيف رمضان رغبة إدارة مولودية الجزائر في ضمان الاستقرار الفني، عبر الإبقاء على أبرز عناصر التشكيلة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر النادي.