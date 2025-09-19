مولودية الجزائر تجري أول حصة تدريبية بليبيريا وسط أجواء حماسية

أجرى فريق مولودية الجزائر مساء أمس أول حصة تدريبية له بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نادي فاسال الليبيري في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقد جرت الحصة في أجواء مميزة غلبت عليها الحماسة والتركيز، حيث حاول الطاقم الفني بقيادة المدرب ماكوينا ضبط آخر التفاصيل التكتيكية، مع العمل على إزالة الإرهاق عن اللاعبين بعد الرحلة الطويلة. وركّز ماكوينا خلال التدريبات على الجوانب الفنية والبدنية، إضافة إلى بعض التمارين الخاصة بالانسجام بين الخطوط الثلاثة، تحضيرًا لمباراة يُنتظر أن تكون قوية وصعبة أمام منافس يُراهن على عاملي الأرض والجمهور.

من جهة أخرى، عبّر اللاعبون عن ارتياحهم للأجواء السائدة داخل المجموعة، حسب الصفحة الرسمية لفريق مولودية الجزائر. وأكدوا أنهم على أتم الاستعداد لتشريف ألوان النادي والكرة الجزائرية في هذا الاستحقاق القاري.

يُذكر أن مواجهة الذهاب ستُجرى غدا بملعب مونروفيا، على أن يُلعب لقاء العودة بالجزائر الأسبوع المقبل، حيث يأمل أنصار المولودية أن يضع فريقهم قدمًا في الدور المقبل ويواصل مشواره بثبات نحو بلوغ الدور القادم.