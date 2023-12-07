مولودية الجزائر يحسم القمة أمام بارادو ويعزز الصدارة

تمكن مولودية الجزائر من الفوز بالثلاث النقاط أمام نادي بارادو في قمة الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسجل هدف الفوز القائد عبد اللاوي في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، ما يمنح فريق من تعزيز الصدارة، و الابتعاد بشكل كبير عن الوصيف نادي بارادو.

كما تحصل فريق المولودية على 24 نقطة مبتعدا على الوصيف بـ 10 نقاط.

وعرفت المباراة تألق لاعبي مولودية الجزائر أبرزهم يوسف بلايلي الذي كان صاحب التمريرات الجميلة رغم فشله في التسجيل.

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