مولودية الجزائر يحقق ريمونتادا تاريخية أمام أولمبي الشلف

حقق فريق مولودية الجزائر، سهرة اليوم الخميس، بعد تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام الضيف اولمبي الشلف في قمة الجولة 20 من الرابطة المحترفة.

وقلب مولودية الجزائر الموازين بالفوز بسداسية مقابل ثلاثة، بعدما كان منهزما بثلاثية مقابل اثنين في الشوك الأول، وتوج المهاجم زكرياء نعيجي بطل المباراة بعد تسجيله ثنائية، في حين سجل الرباعية الأخرى كل من عبد اللاوي و زوغرانا، وبايازيد و مرزوقي.

في حين سجل ثلاثية “لايصو” كل من حمرة وعليان وبورديم.