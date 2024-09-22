مولودية الجزائر يدعم صفوفه بـ 6 أبطال في الجيدو

أعلن النادي الهاوي لمولودية الجزائر، اليوم الأحد، عن تعاقده مع 6 أبطال في رياضة الجيدو، من بينهم 4 سيدات و2 رجال.

وقالت إدارة النادي الهاوي، مولودية الجزائر، إن ناديها يواصل عملية تعزيز صفوفها بأفضل الأسماء والمواهب في مختلف التخصصات. تحسبا للموسم الرياضي الجديد.

وضمن اطار تدعيم فرع الجيدو الذي يعرف عدة تغيرات ايجابية. فقد نجحت الادارة في التعاقد مع 6 ابطال في الجيدو، ويتعلق الأمر بكل من معمري مروى، ونايت عمار رانية، وبوعكاش زينة، ومحمدي مريم لينا، ومهيبل أحمد، وكابري أسامة.

وأشارت إدارة النادي الهاوي، مولودية الجزائر، بأن الرياضيين الستة. وقعوا صبيحة اليوم الأحد، على عقودهم، وذلك، على مستوى مقر الفريق بحضور الرئيس محمد خالدي ومسؤولي الفرع.