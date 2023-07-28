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الرياضة

مولودية الجزائر يرسّم إلتحاق بايزيد

بقلم عزيز طالبي
مولودية الجزائر يرسّم إلتحاق بايزيد
الجزائر
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رسّم فريق مولودية الجزائر برئاسة حاج رجم التحاق الدولي الجزائري  سفيان بايزيد قادما من نادي إتحاد خنشلة.

ورحّبت إدارة مولودية الجزائر بالهداف السابق للبطولة الوطنية، اليوم الجمعة، حينما نشت صورة رفقة الرئيس حاج رجب، كما كتبت على جدار الصفحة الرسمية “سفيان بايزيد.. مرحبا بك في العميد”.

وكان بايزيد قد قدم موسما استثنائيا مع فريقه اتحاد خنشلة، بفضل غزارته التهديفية، حيث حلّ في المرتبة الثانية كهداف البطولة بـ 12 هدف.

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