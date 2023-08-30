مولودية الجزائر يرسّم التحاق زكريا نعيجي

رسمت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، تعاقدها مع الدولي الجزائري زكريا نعيجي قادما من نادي لافال الفرنسي.

وقالت الإدارة العاصمية، آن التعاقد سيدوم إلى غاية 2026، بعدما اتفقت معه على كل صغيرة و كبيرة والأمر التي تخص الشق المادي.

يشار، إلى أن إبن مدينة برج بوعريريج تقمص ألوان نادي بارادو واتحاد الجزائر في البطولة الوطنية. كما يكون حمله لقميص فريق المولودية هو المحطة الثالثة له.

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