مولودية الجزائر يشد الرحال صوب تونس استعدادًا للموسم الجديد

غادر فريق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، مقر النادي عبد الرحمان عوف بزرالدة متوجهًا إلى الأراضي التونسية لإجراء تربص تحضيري استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكان الفريق العاصمي قد اختتم تدريباته التحضيرية في بزرالدة صباح اليوم، ليبدأ رحلته نحو تونس، حيث من المنتظر أن يخوض عدة مباريات ودية مع فرق قوية على الساحة العربية والإفريقية. هذه المباريات الودية تعتبر جزءًا من التحضير المكثف الذي يسعى من خلاله الطاقم الفني إلى ضبط التشكيلة، وتحسين جاهزية اللاعبين البدنية والفنية.

وتُعتبر هذه المرحلة التحضيرية في تونس فرصة مثالية للمولودية لتقييم مستوى اللاعبين وتطبيق الخطط التكتيكية الجديدة تحت إشراف الجهاز الفني. يطمح الفريق الجزائري لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات الودية لتكون بمثابة انطلاقة قوية للموسم القادم.