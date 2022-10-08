مولودية الجزائر يطيح بـ “السياسي” و الحمراوة تعود لنقطة الصفر

تمكن فريق مولودية الجزائر من حسم القمة أمام المستضيف شباب قسنطينة في اللقاء الدي جرى ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل الثنائية المهاجم خير الدين مرزوقي في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، ليعود مجددا ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 20.

كما تمكن فريق اتحاد خنشلة من الفوز أمام ضيفه مولودية وهران بنتيجة هدف مقابل صفر.

وأكد فريق مولودية البيض مجددا على قوته في مباراة اليوم عندما فاز أمام هلال شلغوم العيد.

جدول المباريات:

ش قسنطينة 0 / 2 م الجزائر

إ خنشلة 1 / 0 م وهران

م البيض 1 / 0 ه شلغوم العيد