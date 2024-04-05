مولودية الجزائر يعزز الصدارة والكناري يعود بخيبة من بسكرة

عزز فريق مولودية الجزائر الصدارة برصيد 52 نقطة مبتعدا على الوصيف شباب بلوزداد بـ 14 نقطة بعد الفوز أمام إتحاد واد سوف.

وسجل ثلاثية مولودية الجزائر مرزوقي و زوغرانا و واتارا، في لقاء عرف حضور جماهيري معتبر من قبل الأنصار.

كما عاد فريق شبيبة القبائل بخيبة من بسكرة بعد الخسارة القاسية أمام أبناء الزيان بهدف خوالد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، التي أضاف منها الحكم 8 نقاط كاملة.

كما حقق شبيبة الساورة فوزا مهما امام المستضيف أولمبي الشلف بثنائية مقابل واحد، في لقاء مثير.

وجرت المباريات ضمن الجولة 22 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

نتائج المباريات:

م الجزائر 3 – 0 إ سوف

أ الشلف 1 – 2 ش الساورة

إ بسكرة 1 – 0 ش القبائل