مولودية الجزائر يعلن التعاقد مع بن خماسة

أعلن فريق مولودية الجزائر برئاسة الحاج رجم استقدام متوسط الميدان محمد بن خماسة بعقد يمتد لموسمين.

وقالت أن بن خماسة قرر العودة إلى البطولة الوطنية من فريق النادي الإسماعيلي المصري بعد تجربة احترافية.

ويعتبر إبن مدينة وهران أول الوافدين على الفريق العاصمي في فترة الانتقالات الشتوية في انتظار حسم صفقات أخرى.

كما سبق لمتوسط الميدان خوض تجربة في نادي مالاغا الاسباني قبل أن يلتحق بالنادي المصري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]