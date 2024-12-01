مولودية الجزائر يعود بالتعادل أمام سطيف وديلور يضيع ضربة جزاء مجددا

عاد فريق مولودية الجزائر بقيادة المدرب أمير بوميل بتعادل مثير أمام المستضيف وفاق سطيف في قمة الجولة 11 من البطولة الوطنية.

وعرفت المباراة تضييع مهاجم مولودية الجزائر أندي ديلور ضربة جزاء في الشوط الثاني، وهي الثانية له، بعد تضييعه ضربة جزاء أمام شباب بلوزداد بنفس الطريقة.

إلى جانب ذلك، صنع أنصار وفاق سطيف أجواء رائعة جدا فوق مدرجات ملعب النار والانتصار.

وقال عبد الجليل لوعيل المدرب المساعد في فريق وفاق سطيف في تصريح للتلفزيون العمومي :”كنا قادرين على تحقيق الفوز، شاهدنا كذلك مولودية الجزائر لم تلعب جيدا رغم أنها قدمت مباريات جيدة سابقا”.

كما أضاف لوعيل “السيء الايجابي هو أننا لعبنا بشكل جيد من الجانب الدفاعي”.