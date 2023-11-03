مولودية الجزائر يفوز أمام إتحاد البليدة برباعية نظيفة

تمكن فريق مولودية الجزائر بقيادة المدرب بوميل من الفوز وديا أمام إتحاد البليدة بأربعة أهداف نظيفة في اطار الاستعدادات لإستأناف مباريات البطولة.

و تداول على تسجيل الأهداف كل بايزد و نعيجي إلى جانب بن خماسة و بن شلوش.

واستقبل المتألق يوسف بلايلي و رفقائه فريق مدينة الورود في فترة التوقف الحالي، بالملعب التابع للمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان.

للإشارة، تستأنف كتيبة الفريق العاصمي المنافسة الرسمية يوم السبت القادم بلقاء المضيف أولمبي الشلف.

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