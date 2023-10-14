مولودية الجزائر يفوز وديا أمام الحمراوة

فاز فريق مولودية الجزائر، اليوم السبت، في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعته بمولودية وهران، بملعب “ميلود هدفي”.

وتمكن لاعبو مولودية الجزائر من حسم المواجهة لصالحهم بفضل الهدف الوحيد في هذا اللقاء، والذي سجله المهاجم بايزيد، في الدقيقة الـ55.

وتدخل هذه المباراة ضمن التحضيرات التي يجريها الفريقان، استعدادا لاستئناف منافسة البطولة المحترفة.

يذكر أن مولودية الجزائر سيحل ضيفاً في الجولة المقبلة على أولمبي الشلف، فيما يواجه مولودية وهران، مضيفه نادي بارادو.