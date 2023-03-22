مولودية الجزائر يفوز وديا أمام النصرية

تمكّن فريق مولودية الجزائر من الفوز أمام نصري حسين داي بهدف مقابل صفر ضمن استعدادات الفريقين للتحديات المقبلة.

وسجّل الهدف الوحيد لفريق مولودية الجزائر كمال حميدي في الدقيقة 39 دقيقة.

ويسعى مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل التعرّف على لاعبيه بشكل اكبر مع إعطاء فرصة للاعبين الشباب والاحتياطيين الذين لم يشاركوا كثيرا في المباريات الرسمية.

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