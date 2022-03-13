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الرياضة

مولودية الجزائر يقصف غليزان بـ 8 أهداف كاملة

بقلم عزيز طالبي
مولودية الجزائر يقصف غليزان بـ 8 أهداف كاملة
مولودية الجزائر
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تمكّن مولودية الجزائر من قصف سريع غيليزان بثمانية أهداف كاملة مقابل اثنين في الجولة 21 من منافسة الرابطة المحترفة. بملعب عمار حمادي ببولوغين.
كما عرفت المباراة التي جرت اليوم تسجيل الوافد الجديد بن غيث أول أهدافه بقميص النادي العاصمي.
كما شهدت المباراة تسجيل المهاجم فريوي خماسية كاملة. في اللقاء الذي شهد سيطرة بالطول والعرض على الفريق الضيف. ليواصل فريوي صدارته في ترتيب الهدافين بـ 14 هدف.
فيما سجّل كل من حمزة زايدي هدفا شخصيا له وجوزيف ايسو هو الاخر أحد اهدافه الشخصية.

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