مولودية الجزائر يقصي السياسي ويتأهل إلى نهائي الكأس

حسم مولودية الجزائر بقيادة المدرب باتريس بوميل التأهل إلى نهائي كأس الجزائر بعد الفوز أمام شباب قسنطينة بثنائية مقابل واحد.

و سجل ثنائية مولودية الجزائر كل من زوغرانا في الدقيقة 76 و زميله في الفريق عبد اللاوي في الدقيقة 117 من عمر الأشواط الإضافية.

في حين سجل الهدف الوحيد لـ “السياسي” المدافع محمد أمين مداني في الدقيقة 19، في المباراة التي جرت بملعب ميلود هدفي في وهران.

وينتظر، ان يواجه بلايلي ورفقائه الفائز من مباراة الغد التي ستجمع بين السياربي و سوسطارة التي ستجري بملعب نيلسون مانديلا.