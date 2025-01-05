مولودية الجزائر يكتفي بالتعادل أمام الهلال السوداني

تعادل فر يق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، في المواجهة التي جمعته بنادي الهلال السوداني، على ملعب هذا الأخير، برم الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكان فريق مولودية الجزائر، السباق لافتتاح باب التهديف في الدقيقة الخامسة، عن طريق بايازيد، وحافظ على تقدمه إلى غاية نهاية هذا الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ78، تمكن أصحاب الأرض، من تعديل النتيجة، عن طريق اللاعب جيروموجيشا.

وانتهت هذه المواجهة بين مولودية الجزائر، ومضيفه الهلال السوداني، على نتيجة التعادل الإيجابي، بهدف في كل شبكة.