مولودية الجزائر يكتفي بالتعادل أمام صن داونز في رابطة الأبطال ويصعّب مأموريته

اكتفى فريق مولودية الجزائر بالتعادل دون أهداف أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي احتضنها ملعب علي لابوانت بالدويرة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وشهد اللقاء صراعا تكتيكيا كبيرا بين الجهازين الفنيين، حيث حاول المدرب ماكوينا فرض أسلوب اللعب السريع والضغط العالي، في وقت اعتمد الفريق الجنوب إفريقي على التمريرات القصيرة والتحكم في نسق المباراة. ورغم الفرص التي صنعها لاعبو المولودية، إلا أن غياب الفعالية أمام المرمى حال دون تحقيق الفوز داخل الديار.

وأهدر الخط الأمامي للمولودية فرصة ثمينة لافتتاح النتيجة، أبرزها الفرصة التي ضاعت في الشوط الأول بعد انفراد واضح لمهاجم الفريق زين الدين فرحات الذي فشل في وضع الكرة داخل الشباك. كما دفع ماكوينا بالمهاجم العائد من الإصابة بانغورا في الدقائق الأخيرة، إضافة إلى مسوسة، لكن دخول الثنائي لم يكن كافيا لتغيير النتيجة.

وبهذا التعادل، رفع صن داونز رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي مولودية الجزائر في المركز الثالث بنقطة واحدة فقط، وهو ما يعقّد مهمته في سباق التأهل، ويضعه أمام ضرورة تحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة للحفاظ على حظوظه القارية.