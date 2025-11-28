مولودية الجزائر ينهي الشوط الأول بالتعادل أمام صن داونز في مباراة مثيرة

أنهى مولودية الجزائر الشوط الأول من مواجهته أمام ماميلودي صن داونز بالتعادل دون أهداف، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب علي لابوانت بالدويرة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

ودخل فريق مولودية الجزائر المباراة بروح عالية واندفاع هجومي واضح، حيث تمكّن لاعبوه من خلق عدة فرص سانحة للتهديف، إلا أن مشكلة اللمسة الأخيرة حالت دون استغلالها بالشكل المطلوب. وكان أبرزها فرصة محققة ضاعت خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد انفراد واضح لمهاجم الفريق زين الدين فرحات الذي فشل في وضع الكرة داخل الشباك.

ورغم سيطرة صن داونز على فترات من اللعب واستحواذه المعتاد على الكرة، إلا أن دفاع مولودية الجزائر ظهر متماسكا وتمكن من صد محاولات الفريق الجنوب إفريقي بتركيز كبير، وهو ما سمح لأصحاب الأرض بإنهاء الشوط الأول بنتيجة إيجابية تمنحهم الثقة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وتأمل جماهير الفريق العاصمي في أن يترجم الفريق الفرص التي يصنعها وأن يستغل نقاط ضعف المنافس لتحقيق فوز ثمين يعزز حظوظه في سباق التأهل ضمن المجموعة.