مولودية الجزائر يواجه أورلاندو بيراتس في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا

تعرف فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، على منافسه المقبل في الدور الربع نهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وأوقعت قرعة الدور الربع نهائي من رابطة أبطال إفريقيا، فريق مولودية الجزائر، في مواجهة نادي أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي

وسيخوض الممثل الوحيد للجزائر في هذه المنافسة، مباراة الذهاب من هذا الدور بالجزائر، على أن تكون مباراة العودة بجنوب افريقيا.

وفي حال تجاوز مولودية الجزائر، عقبة أورلاندو بيراتس، سيواجه في الدور النصف النهائي، الفائز من مباراة الجبش الملكي المغربي، ونادي بيراميدز المصري.