مولودية الجزائر تعود بفوز ثمين من خنشلة

عاد فريق مولودية الجزائر بفوز ثمين من ميدان مستضيفه اتحاد خنشلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة.

وسجل هدف الفوز للمولودية، رضا حلايمية، في اللقاء الذي جرى بملعب “عمر حمام” بخنشلة.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق أولمبيك أقبو مع ضيفه جمعية الشلف دون أهداف. بملعب الوحدة المغاربية بمدينة بجاية.

نتائج المباريات

اتحاد خنشلة 0 - 1 مولودية الجزائر

أولمبي أقبو 0 – 0 جمعية الشلف

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