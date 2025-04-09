مولودية الجزائر0 – 0 أورلاندو بيراتس.. حلم النجمة الثانية يتبخّر في جنوب إفريقيا

فشل فريق مولودية الجزائر في تحقيق التأهل إلى نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا بعد عودته بتعادل مخيب (0-0) أمام مستضيفه فريق أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا.

وسقطت المولودية في فخ التعادل من دون أهداف أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في مباراة العودة من الدور ربع النهائي التي جرت مساء اليوم الأربعاء بملعب أورلاندو ستاديوم.

وتبخر حلم مولودية الجزائر في العودة بالتأهل من جنوب إفريقيا، بعد خسارتها في لقاء الذهاب بهدف دون رد، بملعب 5 جويلية، الأسبوع الماضي.

ولم يتمكن المدرب خالد بن يحيى ولاعبوه من تحقيق ريمونتادا جزائرية بملعب أورلاندو ستاديوم، رغم أن الجماهير كانت تعلق آمالا كبيرة على الخبرة الإفريقية للمدرب التونسي.

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