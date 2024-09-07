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الرياضة

مولودية باتنة تعلن التعاقد مع المدافع المحوري هشام مرابط

بقلم فيصل زيان بوزيان
مولودية باتنة تعلن التعاقد مع المدافع المحوري هشام مرابط
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أعلنت إدارة نادي مولودية باتنة، اليوم السبت، تعاقدها مع المدافع المحوري، هشام مرابط، قادماً من صفاء خميس مليانة.

وتستهدف إدارة مولودية باتنة اللعب على الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، بعد إبرامها العديد من الصفقات خلال الميركاتو الحالي. أبرزها التعاقد مع المهاجم، أمين حامية، و متوسط الميدان، عادل جرار.

للإشارة، سبق للمدافع الجديد لمولودية باتنة، أن مثل العديد من الأندية المحلية، منها الاتحاد السوفي، نجم مقرة، اتحاد خنشلة، مولودية العلمة.

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