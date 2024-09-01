مولودية باتنة تعلن انضمام الثنائي جرار وحامية

كشفت إدارة نادي مولودية باتنة، اليوم الأحد، عن انضمام الثنائي أمين حامية وعادل جرار خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت إدارة مولودية باتنة عبر الصفحة الرسمية لها عبر، الفايسبوك، أنها اتفقت على كل صغيرة و كبيرة مع أمين حامية الذي استقدمته من نادي إتحاد سوف، وهو الذي سبق له تقمص عدد من الأندية أبرزها أولمبي المدية وشباب بلوزداد.

كما أكدت استقدامها للاعب المخضرم جرار الذي سبق له تقمص عدد من ألوان الأندية أبرزها شبيبة القبائل وشباب بلوزداد.

كما سبق لها، ان تعاقدت مع المهاجم بوعمرة عبد النور قادما من أمل مروانة، والمهاجم جابر نور الدين قادما من مولودية قسنطينة.