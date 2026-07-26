مولودية بجاية تتعاقد مع هشام عقبي

واصلت إدارة مولودية أولمبيك بجاية تعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية، بإعلانها التعاقد مع لاعب الوسط المخضرم هشام عقبي، ليصبح ثاني المستقدمين في صفوف الفريق تحسبًا للموسم الكروي الجديد.

ويعد العقبي (36 عامًا) من أكثر اللاعبين خبرة في البطولة الجزائرية، بعدما حمل ألوان عدة أندية بارزة، على غرار وفاق سطيف، مولودية وهران، اتحاد الحراش، نصر حسين داي، شباب باتنة. إضافة إلى تجارب احترافية في البحرين والسعودية مع أندية المحرق، الخليج، أبها، ضمك، العدالة، الوحدة، الدرعية، جدة. كما خاض تجربة في الدوري المغربي مع مولودية وجدة.

ويأتي انضمام اللاعب إلى مولودية بجاية بعد موسم مميز بصم فيه على أرقام لافتة، إذ ساهم بـ16 تمريرة حاسمة وسجل أربعة أهداف، إلى جانب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين، ما يعكس قيمته الفنية وخبرته الكبيرة في وسط الميدان.

وتأمل إدارة مولودية بجاية أن يشكل عقبي إضافة نوعية للفريق، مستفيدة من خبرته الطويلة وإمكاناته الفنية، للمساهمة في تحقيق أهداف النادي خلال الموسم المقبل.