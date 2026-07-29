مولودية بجاية تعزز حراسة المرمى بضم بن مداح

أعلنت إدارة نادي مولودية أولمبيك بجاية تعاقدها رسميًا مع حارس المرمى الشاب محمد حمزة بن مداح (22 عامًا). وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ووقع بن مداح في مولودية بجاية بعد تجارب مع أندية شباب بني صاف وأولمبيك سيدي بن عدة وشباب تموشنت. حيث قدم مستويات لافتة مكنته من الانتقال إلى النادي البجاوي.

وسيدافع الحارس الشاب عن ألوان مولودية بجاية خلال الموسم الجديد. في خطوة تعكس رغبة الإدارة في تعزيز المنافسة داخل التشكيلة وبناء فريق قادر على تحقيق أهدافه.

كما أعلنت إدارة النادي البجاوي تعاقدها رسميًا مع اللاعب عماد زموم (24 عامًا). ويأتي انضمام اللاعب إلى الفريق بعد مواسم قضاها في بطولة القسم الثالث.