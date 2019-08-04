مولودية بريكة يهدد بالإنسحاب ويطالب والي باتنة بالتدخل

يتوجه فريق مولودية بلدية بريكة الصاعد الجديد لحظيرة قسم مابين الرابطات شرق، بخطى ثابتة للإنسحاب من المشاركة في هذا القسم.

ويعيش الفريق ضائقة مالية التي أنهكت خزينته في ظل غياب ممول أو داعم حقيقي، في ظل عدم تحرك السلطات المحلية.

ويشتكي المُسيرون واللاعبون من عدم تحصلهم على تحفيز أو مُكافأة من طرف الجهات المسؤولة، رغم الفرحة التي أدخلها لأبناء مدينتهم.

و يدق مسيرو النادي و الأنصار ناقوس الخطر في ظل استمرار صمت السلطات المحلية، والتي لم تقم بأي خطوة إيجابية.

وناشدت جماهير الفريق، والي ولاية باتنة التدخل سريعا لتفادي الانسحاب الذي بات قاب قوسن أو أدني من بيت المولودية .