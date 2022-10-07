مولودية قسنطينة تستنكر تحطيم حافلة الفريق بالخروب

أصدر فريق مولودية قسنطينة اليوم الجمعة بيانا استنكاريا بسبب أحداث المُقابلة التي جمعته بجمعية الخروب.

حيث كشف بيان “الموك” أن حافلة الفريق تعرضت للاعتداء من قبل أنصار الفريق المُضيف وتم تحطيمها كليا.

كما أضاف “البيان” أن هذا التصرف المُشين يضرب عرض الحائط تعليمات والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة الذي طالب بالصلح بين الفريقين.

قبل أن تُطالب إدارة الموك في البيان بضرورة تعويض الخسائر التي نجمت عن الحادث من قبل إدارة جمعية الخروب.

ومُطالبة الرابطة الوطنية بضرورة تحمل المسؤولية والضرب بيد من حديد.