مولودية وجدة المغربي يُعلن التعاقد مع نغيز

أعلن اليوم الخميس فريق مولودية وجدة المغربي تعاقده بصفة رسمية مع المدرب الجزائري نبيل نغير.

ليخلف بذلك المُدرب الفرنسي بيرنارد كازوني، الذي انتقل مؤخرا للإشراف على العارضة الفنية لاتحاد طنجة، بعدما قاد الفريق لاحتلال المركز الخامس بالدوري.

وبهذا يتأكد رحيل نبيل نغيز عن فريق مولودية الجزائر.

وسيتواجد نغيز بداية من الأسبوع المقبل في المغرب، من أجل تقديمه للاعبين، وتحديد قائمة الصفقات المحتملة.