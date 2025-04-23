مولودية وهران يفوز وديا بخماسية أمام اتحاد الكرمة

خاض تعداد فريق مولودية وهران، مباراة ودية، أمام فريق اتحاد الكرمة، تحضيرا للمواجهة المقبلة ضد أولمبيك أقبو، لحساب البطولة المحترفة.

وجرت هذه المباراة التحضيرية، التي جمعت مولودية وهران، باتحاد الكرمة، بملعب الشهيد “أحمد زبانة” بوهران.

واستعرض هجوم الحمراوة، عضلاته في هذا اللقاء، بتسجيله خماسية كاملة، تداول عليها كل من عمران، بوحلدة (ثنائية)، عريبي، وغوجيل.

وانتهت هذه المباراة التحضيرية، بفوز مولودية وهران، بخماسية مقابل هدف واحد، على حساب فريق اتحاد الكرمة.