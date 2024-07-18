مولودية وهران تتعاقد مع المدافع عقون

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الخميس، عن التعاقد مع المدافع، طارق عقون، قادما من نادي وفاق سطيف.

وحسب بيان إدارة “الحمراوة” فقد تم التعاقد مع المدافع، طارق عقون، لمدة موسمين.

للإشارة، تعد هذه الصفقة رقم 15 التي يقوم بها نادي مولودية وهران، بعد التعاقد مع كل من: الحارسين عقون ليوناردو، و رحماني، المهاجمين جوبا عيقاب، كريم عريبي، محمد سيلا، سيري، ياسين عليان، بوخلدة.

وفي خط الدفاع دعمت إدارة “الحمراوة” صفوفها بكل من اللاعبين: كيليان قسوم، كريم شاوش، ومتوسط الميدان، سيري جينولبا.