مولودية وهران تحسم أولى الصفقات في الميركاتو الشتوي

أعلن نادي مولودية وهران، مساء اليوم الإثنين، عن أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد رسميا مع لاعب خط الوسط الغيني أوسمان كومباسا بعقد يمتد إلى غاية سنة 2028.

وكشفت إدارة مولودية وهران ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، مؤكدة نجاحها في ضم اللاعب البالغ من العمر 24 سنة، والذي ينشط في منصب وسط ميدان دفاعي، في إطار مساعيها لتعزيز التعداد تحسبا لما تبقى من الموسم الكروي.

ويعد أوسمان كومباسا لاعبا حرا، بعدما كان آخر فريق لعب له نادي الشرطة العراقي، كما سبق له خوض تجربة احترافية مع النادي الرياضي الجرجيسي التونسي، وهو ما منحه خبرة معتبرة في المنافسات العربية والإفريقية.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يقدم فيه فريق مولودية وهران مستويات إيجابية خلال مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة الأولى، حيث أنهى النصف الأول من الموسم في المركز الخامس بالمناصفة مع أولمبيك أقبو وشبيبة القبائل.

وسجل الحمراوة أرقاما محترمة خلال مرحلة الذهاب، حيث يعد ثالث أفضل هجوم مناصفة مع اتحاد العاصمة برصيد 18 هدفا، إلى جانب امتلاكه ثالث أفضل خط دفاع مناصفة مع اتحاد خنشلة وشباب قسنطينة، كما حافظ الفريق على نظافة شباكه في خمس مباريات.

ويأمل أنصار مولودية وهران أن يشكل أوسمان كومباسا إضافة قوية لوسط الميدان، ويساهم في تعزيز التوازن الدفاعي ومواصلة النتائج الإيجابية خلال مرحلة الإياب.