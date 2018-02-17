مولودية وهران تحسم داربي الغرب وتنفرد بالوصافة

فاز فريق مولودية وهران أمسية اليوم السبت على مُضيفه إتحاد بلعباس في داربي الغرب الذي جرى بملعب 24 فيفري 1956.

لحساب الجولة 20 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى موبيليس وذلك بنتيجة عريضة وصلت لخماسية مُقابل هدفين.

وتقدم الحمراوة بهدفين لبن تيبة ومنصوري في الدقيقتين 7 و21 قبل أن يُقلص زواري للعبابسة من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

وعاد منصوري ليبصم على ثنائيته الشخصية في الدقيقة 37 فيما سجل عبد الرزاق بلال الرباعية في الدقيقة 68.

وقلص مُجددا بلال ميباركي لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 فيما ختم فريفر الخماسية الوهرانية في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز إنفرد أشبال المُدرب بوعكاز بالمركز الثاني ب35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المُتصدر شباب قسنطينة.