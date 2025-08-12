مولودية وهران تختتم تربصها بالعاصمة
بقلم محمد لمين صحراوي
اختتمت تشكيلة مولودية وهران، أمس الاثنين، تربصها الصيفي الذي أقيم بالعاصمة، تحضيرا للموسم الجديد 2025-2026.
واستمر تربص “أبناء الحمري” الذي عرف في نهايته قدوم المدرب الجديد، الفرنسي هوبيرت فيلود، لـ 8 أيام.
وخاض رفقاء الايفواري، محمد سيلا، خلال تربص العاصمة 3 لقاءات ودية.
ومنح الطاقم الفني لمولودية وهران، بقيادة فيلود، اللاعبين يومين راحة، وضرب لهم موعدا هذا الخميس، لاستئناف التحضيرات بملحق ملعب ميلود هدفي بوهران.
رابط دائم : https://nhar.tv/wbxCT