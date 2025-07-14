مولودية وهران تدخل أجواء الموسم الجديد مبكّرا

شرعت تشكيلة فريق مولودية وهران، مساء اليوم الإثنين، تحضيراتها للموسم الكروي الجديد ، بملحق ملعب ميلود هدفي، وسط أجواء جدية وحماس كبير من طرف اللاعبين والطاقم الفني.

وعرفت الحصة التدريبية الأولى حضور عدد من الوافدين الجدد، الذين التحقوا رسمياً بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في انتظار اكتمال التعداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، حسب ما أكدته الصفحة الرسمية لـ “الحمراوة”.

وتأتي هذه التحضيرات المبكرة في إطار برنامج عمل مكثف أعده الطاقم الفني بقيادة المدرب، يهدف إلى وضع اللاعبين في أتم الجاهزية قبل انطلاق الموسم. كما ينتظر أن تتواصل التحضيرات بوتيرة تصاعدية، مع التركيز على الجانب البدني والتكتيكي تحضيرًا للاستحقاقات القادمة.

وتسعى إدارة المولودية إلى وضع الفريق على السكة الصحيحة مبكرًا، من أجل التنافس بقوة على الألقاب واستعادة بريق النادي على الساحة الوطنية.